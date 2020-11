Thunderbird 78.4.1

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.4.1 veröffentlicht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.4.1. In Thun­der­bird (auch in Ver­si­on 68 wird 78 nun als Update ange­bo­ten) sel­ber gibt es nun auch eine inter­ne Updatefunk­ti­on. Down­load nun auch direkt über die Webseite.

Update auf Ver­si­on 78.4.1 mit eini­gen Feh­ler­be­he­bun­gen und Änderungen:

What’s New

• Thun­der­bird prompts for an address to use when star­ting an email from an address book ent­ry with mul­ti­ple addresses

Fixes

• Sear­ching glo­bal search results did not work

• Link loca­ti­on was not focu­sed by default when adding a hyper­link in mes­sa­ge composer

• Advan­ced address book search dia­log was unusable

• Encryp­ted draft reply emails lost “Re:” prefix

• Reply­ing to a news­group mes­sa­ge did not open the com­po­se window

• Unab­le to dele­te mul­ti­ple news­group messages

• App­me­nu dis­play­ed visu­al glitches

• Visu­al glit­ches when selec­ting mul­ti­ple messages in the mes­sa­ge pane and using Ctrl+click

• Swit­ching bet­ween dark and light mode could lead to unread­a­ble text on macOS

Known Issu­es

• Mes­sa­ge list is not focu­sed at startup