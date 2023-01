CES 2023: AMD Präsentation Client Processors

Zur CES-2023-Key­note von Dr. Lisa Su hat AMD wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den vor­ge­stell­ten Pro­zes­so­ren bereit­ge­stellt. In der fol­gen­den Prä­sen­ta­ti­on wer­den Spe­zi­fi­ka­tio­nen zu den Mobi­le Pro­zes­so­ren “Dra­gon Ran­ge”, “Phoe­nix” und AMDs XDNA AI Engi­ne auf­ge­führt. Letz­te­re kommt als AMD Ryzen AI in AMDs Ryzen 7040er Serie zum Ein­satz, die ab März in ers­ten Lap­tops erhält­lich sein soll.

Die Key­note selbst kann auch AMDs You­tube-Kanal ange­schaut wer­den. Eine kur­ze Zusam­men­fas­sung der vor­ge­stell­ten Pro­duk­te gibt es dort eben­falls. Die Prä­sen­ta­ti­on zur Key­note fin­det Ihr hier.