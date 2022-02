LibreOffice 7.3.0 (Community)

Libre­Of­fice ist ein kos­ten­lo­ses, leis­tungs­star­kes Office-Paket, und ein Nach­fol­ger von OpenOffice(.org). Sei­ne kla­re Ober­flä­che und sei­ne mäch­ti­gen Werk­zeu­ge las­sen Sie Ihre Krea­ti­vi­tät ent­fal­ten und Ihre Pro­duk­ti­vi­tät stei­gern. Libre­Of­fice ver­eint meh­re­re Anwen­dun­gen, was es zum über­zeu­gends­ten frei­en und quell­of­fe­nen Office-Paket auf dem Markt macht: Wri­ter, die Text­ver­ar­bei­tung, Calc die Tabel­len­kal­ku­la­ti­on, Impress, das Prä­sen­ta­ti­ons­pro­gramm, Draw das Zei­chen­pro­gramm, Base die Daten­bank­ver­wal­tung und Math der Formeleditor.

Es steht nun die Release Ver­si­on 7.3.0 als Nach­fol­ger der sta­bi­len Ver­si­on Libre­Of­fice 7.2.5 zum Down­load auf der Web­sei­te bereit. Für Ein­zel­hei­ten lohnt sich ein Blick in die Libre­Of­fice 7.3.x Ver­öf­fent­li­chungs­hin­wei­se.

In “Libre­Of­fice 7.3 Com­mu­ni­ty is bet­ter than ever at inter­ope­ra­bi­li­ty” gibt es einen Über­blick über die neu­en Ände­run­gen. Libre­Of­fice 7.3.0 beinhal­tet bes­se­re Leis­tung im Hand­ling von Doku­men­ten und Filtern.

Wei­ter geht die Ent­wick­lung in Rich­tung Release Ver­si­on 7.3.1 die in Woche 9/2022 (28.02. bis 06.03) fol­gen soll. Sie­he dazu auch den Release Plan 7.3.