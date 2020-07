Am heu­ti­gen Sonn­tag wird es noch­mal zu einer kur­zen Down­ti­me kom­men, da am Ser­ver Ände­run­gen vor­ge­nom­men wer­den, die das Umko­pie­ren von etli­chen GB an Daten not­wen­dig machen. In der Zwi­schen­zeit steht das Fall­back-Forum auf planet3dnow Punkt net zur Ver­fü­gung.