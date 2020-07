Thunderbird 78

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat-Cli­ent. Es wur­de die Ver­si­on 78 ver­öf­fent­licht, aktu­ell steht sie auf den FTP Ser­vern zum Down­load bereit. Über die Web­sei­te wird noch Ver­si­on 68.10.0 vom 1. Juli ange­bo­ten.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le AdOns funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78. Muti­ge User kön­nen die neue Ver­si­on also aus­pro­bie­ren. Ein Update von Thun­der­bird 68.10.0 auf 78 per Updatefunk­ti­on in der Anwen­dung wird erst mal nicht ange­bo­ten.