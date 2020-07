Thunderbird 78.0.1

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.0.1 ver­öf­fent­licht, aktu­ell steht sie auf den FTP-Ser­vern zum Down­load bereit. Auch die Web­sei­te bie­tet nun Ver­si­on 78.0.1 zum Down­load an.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.0.1. Doch muti­ge Inter­es­sen­ten kön­nen die neue Ver­si­on aus­pro­bie­ren. Ein Update von Thun­der­bird 68.10.0 auf 78.0.1 per Updatefunk­ti­on in der Anwen­dung wird erst mal nicht ange­bo­ten.

Update auf Ver­si­on 78.0.1 mit eini­gen Feh­ler­be­he­bun­gen:

• Drag & Drop mul­ti­ple attach­ments to macOS Fin­der crea­ted dupli­ca­te files

• Face­ted search date and rele­van­ce set­tings not saved

• File­Link attach­ments inclu­ded as a link and file when added from a net­work dri­ve via drag & drop

• About Thun­der­bird dia­log key­board short­cuts did not work

• CC’d reci­pi­ents some­ti­mes dis­play­ed col­lap­sed in hea­der pane

• Incre­men­tal search in con­ta­cts side­bar did not always dis­play local results when an LDAP ser­ver was also in use

• Con­ta­cts side­bar search results clea­red after remo­ving a con­ta­ct

• OpenPGP: Messages with long Armor Hea­der lines did not dis­play

• OpenPGP: Messages con­tai­ning non-UTF‑8 text were not sup­por­ted

• Various UI and the­ming fixes

• Chat: Par­ti­ci­pants list did not dis­play ope­ra­tor flags