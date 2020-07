Thunderbird 78.1.0

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.1.0 ver­öf­fent­licht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.1.0. Doch muti­ge Inter­es­sen­ten kön­nen die neue Ver­si­on aus­pro­bie­ren. Ein Update von Thun­der­bird 68.10.0 auf 78.1.0 per Updatefunk­ti­on in der Anwen­dung wird erst mal nicht ange­bo­ten.

Update auf Ver­si­on 78.1.0 mit eini­gen Feh­ler­be­he­bun­gen und OpenPGP hat in der Ver­si­on 78.1.0 den Sta­tus „Fea­ture Com­ple­te“ bekom­men:

What’s New

• OpenPGP sup­port is now fea­ture com­ple­te. Impro­ve­ments: new Key Wizard, online sear­ching for OpenPGP keys, and more new

• The pre­fe­ren­ces tab now has a search field

Chan­ges

• Dark back­ground in mes­sa­ge rea­der is now dis­ab­led

Fixes:

• Thun­der­bird start­up was slow when using fol­der color cus­to­miz­a­ti­ons with many fol­ders. Pre­vious­ly con­fi­gu­red colors will not be migra­ted.

• Mail quo­ta usa­ge in sta­tus bar did not sup­port tera­byte fol­der sizes

• Chan­ging Junk mail set­tings with key­board tog­gled wrong set­ting

• Advan­ced IMAP ser­ver pre­fe­ren­ces not saved in Account Mana­ger

• Address book migra­ti­on updates and fixes

• Address book: Last Modi­fied Date was not updated

• Dark mode impro­ve­ments

• Various secu­ri­ty fixes

Known Issu­es

• Mail hea­der tool­bar (Reply, For­ward, Archi­ve, Junk but­tons) no lon­ger con­fi­gura­ble unre­sol­ved

• Fixed width font not working in com­po­se win­dow