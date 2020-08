Thunderbird 78.2.1

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.2.1 ver­öf­fent­licht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.2.1. Wei­ter­hin nur per Down­load und dann Update­instal­la­ti­on. In Thun­der­bird sel­ber gibt es noch kei­ne inter­ne Updatefunk­ti­on.

Update auf Ver­si­on 78.2.1 mit eini­gen Feh­ler­be­he­bun­gen und OpenPGP ist nun stan­dard­mä­ßig akti­viert:

Chan­ges

• OpenPGP enab­led by default

• OpenPGP: Dis­ab­led the use of MD5/SM2/SM3 algo­rith­ms

Fixes

• OpenPGP: Users with sub-iden­ti­ties were unab­le to encrypt or sign messages when swit­ching iden­ti­ties

• OpenPGP mes­sa­ge secu­ri­ty win­dow did not sup­port dark mode