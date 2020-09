Thunderbird 78.3.1

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.3.1 ver­öf­fent­licht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.3.1. In Thun­der­bird sel­ber gibt es nun auch eine inter­ne Updatefunk­ti­on.

Update auf Ver­si­on 78.3.0 und sofort fol­gen­der 78.3.1 mit eini­gen Feh­ler­be­he­bun­gen:

78.3.1

Fixed

• Thun­der­bird cras­hed after updating to 78.3.0

78.3.0

Chan­ges

• OpenPGP: Impro­ved decryp­ti­on per­for­mance with lar­ge messages

• OpenPGP: Do not show exter­nal key UI when dis­ab­led by pre­fe­rence

• Account set­up wizard will now open a popup when con­nec­ting to a ser­ver with a self-signed SSL/TLS cer­ti­fi­ca­te

• Instal­la­ti­on of “lega­cy” Mail­Ex­ten­si­ons now dis­ab­led

• Reply-To hea­der moved in com­po­se win­dow; now appears under From hea­der

• Calen­dar: Side­bar UI impro­ve­ments

Fixes

• Selec­ting “Can­cel” on the Mas­ter Pass­word prompt at start­up incor­rect­ly repor­ted cor­rup­ted OpenPGP data

• OpenPGP: Crea­ting a new key pair did not auto­ma­ti­cal­ly select it for use

• Drag­ging & Drop­ping reci­pi­ent pills resul­ted in lost pills when an error was pre­sent

• Spell­check sug­ges­ti­ons were unread­a­ble in dark the­me

• Calen­dar: Mul­ti­ple pass­word prompts ope­ned

• Linux Dis­tri­bu­ti­ons: UI was not ren­de­red com­ple­te­ly when built without updater

• Mail­Ex­ten­si­ons: browser.folders.delete fai­led on IMAP fol­ders

• Various secu­ri­ty fixes