Thunderbird 78.4.0

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.4.0 ver­öf­fent­licht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.4.0. In Thun­der­bird (auch in Ver­si­on 68 wird 78 nun als Update ann­ge­bo­ten) sel­ber gibt es nun auch eine inter­ne Updatefunk­ti­on. Down­load nun auch direkt über die Web­sei­te.

Update auf Ver­si­on 78.4.0 mit eini­gen Feh­ler­be­he­bun­gen und Ände­run­gen:

What’s New

• Mail­Ex­ten­si­ons: browser.tabs.sendMessage API added

• Mail­Ex­ten­si­ons: mess­age­Dis­play­Scripts API added

Chan­ges

• Yahoo and AOL mail users using pass­word authen­ti­ca­ti­on will be migra­ted to OAuth2

• Mail­Ex­ten­si­ons: mess­age­Dis­play APIs exten­ded to sup­port mul­ti­ple selec­ted messages

• Mail­Ex­ten­si­ons: compose.begin func­tions now sup­port crea­ting a mes­sa­ge with attach­ments

Fixes

• Thun­der­bird could free­ze when updating glo­bal search index

• Mul­ti­ple issu­es with hand­ling of self-signed SSL cer­ti­fi­ca­tes addres­sed

• Reci­pi­ent address fiel­ds in com­po­se win­dow could expand to fill all avail­ab­le space

• Inser­ting emo­ji cha­rac­ters in mes­sa­ge com­po­se win­dow cau­sed unex­pec­ted beha­vi­or

• But­ton to res­to­re default fol­der icon color was not key­board acces­si­ble

• Various key­board navi­ga­ti­on fixes

• Various color-rela­ted the­me fixes

• Mail­Ex­ten­si­ons: Updating attach­ments with onBeforeSend.addListener() did not work