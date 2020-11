Thunderbird 78.5.0

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.5.0 veröffentlicht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.5.0. In Thun­der­bird (auch in Ver­si­on 68 wird 78 nun als Update ange­bo­ten) sel­ber gibt es nun auch eine inter­ne Updatefunktion.

Update auf Ver­si­on 78.5.0 mit Feh­ler­be­he­bun­gen und neu­en Funktionen:

What’s New

• OpenPGP: Added opti­on to dis­able atta­ching the public key to a signed message

• Mail­Ex­ten­si­ons: “compose_attachments” con­text added to Menus API

• Mail­Ex­ten­si­ons: Menus API now avail­ab­le on dis­play­ed messages

Chan­ges

• Mail­Ex­ten­si­ons: browser.tabs.create will now wait for “mail-delay­ed-start­up-finis­hed” event

Fixes

• OpenPGP: Sup­port for inli­ne PGP messages improved

• OpenPGP: Mes­sa­ge secu­ri­ty dia­log show­ed unve­ri­fied keys as unavailable

• Chat: New chat con­ta­ct menu item did not function

• Various the­me and usa­bi­li­ty improvements

• Various secu­ri­ty fixes