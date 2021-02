SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT zeigt sich auf Newegg.com

Nach­dem Sap­phi­re in den letz­ten Tagen bereits auf Twit­ter und in asia­ti­schen Inter­net­fo­ren eini­ge Tea­ser ver­öf­fent­lich hat, die auf eine neue Gra­fik­kar­te mit dem Zusatz Ato­mic und/oder Toxic hin­ge­wie­sen haben, hat heu­te etwas über­ra­schend der Händ­ler Newegg.com eine was­ser­ge­kühl­te SAPPHIRE TOXIC Rade­on RX 6900 XT zum Preis von 1.640 US-Dol­lar online gestellt, die aller­dings noch als “Out of Stock” gekenn­zeich­net und damit aktu­ell nicht bestell­bar ist.



Die Bezeich­nun­gen Toxic und Ato­mich hat­te Sap­phi­re bereits in der Ver­gan­gen­heit für Spit­zen­mo­del­le benutzt. Wie die PCGH bemerk­te Toxic zuletzt aber im Jahr 2015 und Ato­mic sogar noch 2 Jah­re davor in Form der Rade­on RX 280X Atomic.

Nun schei­nen mit der Toxic-Serie die ers­ten Cus­tom-Designs der Rade­on RX 6900 XT auf dem Weg zu sein.