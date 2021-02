Thunderbird 78.8.0

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.8.0 veröffentlicht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.8.0. In Thun­der­bird (auch in Ver­si­on 68 wird 78 nun als Update ange­bo­ten) sel­ber gibt es nun auch eine inter­ne Updatefunktion.

Update auf Ver­si­on 78.8.0 mit eini­gen Fehlerbehebungen:

Fixes

• Impor­ting an address book from a CSV file always repor­ted an error

• Secu­ri­ty infor­ma­ti­on for S/MIME messages was not dis­play­ed cor­rect­ly pri­or to a draft being saved

• Calen­dar: File­Link UI fixes for Cal­dav calendars

• Recur­ring tasks were always mar­ked incom­ple­te; unab­le to use filters

• Various UI wid­ge­ts not working

• Dark the­me improvements

• Exten­si­on mana­ger was mis­sing link to addon sup­port web page

• Various secu­ri­ty fixes