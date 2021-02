AMD will am 3 März 2021 neue Radeongrafikkarten (6700/XT) RDNA2 vorstellen.

AMD hat auf Twit­ter für den 03.03.2021 Neu­ig­kei­ten zu RDNA2 Rade­on (ver­mut­lich RX 6700 Serie) ange­kün­digt. Wann und zu wel­chen Prei­sen die Kar­ten dann ver­füg­bar sind bleibt abzu­war­ten. Die aktu­el­le Situa­ti­on lässt eher nichts Gutes erwar­ten. Per­for­mance­pro­gno­sen erwar­ten Stei­ge­run­gen bei der 6700 XT von 25 Pro­zent gegen­über der 5700 XT und eine Aus­stat­tung von 12 GB VRAM.

On March 3rd, the jour­ney con­ti­nues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eas­tern as we reve­al the latest addi­ti­on to the @AMD Rade­on RX 6000 gra­phics fami­ly. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk

— Rade­on RX (@Radeon) Febru­a­ry 24, 2021