Cleanmgr+ v1.2.7.907

Cleanmgr+ ist eine Free­ware, die sich als Alter­na­ti­ve zu Micro­softs Daten­trä­ger­be­rei­ni­gung für Win­dows sieht, wel­che nicht mehr wei­ter­ent­wi­ckelt wird und durch die Spei­cher­op­ti­mie­rung “Sto­rage Sen­se” abge­löst wur­de. Neben einer erwei­ter­ten Ober­flä­che bie­tet es auch die Mög­lich­keit ver­schie­de­ne Skrip­te ein­zu­bin­den.

Chan­ge­log:

- Added initi­al sup­port for Win­dows 10, ver­si­on 2004 (H1, Insi­der Pre­view)

- Added sup­port for new Micro­soft Edge Brow­ser with same code­ba­se that Goog­le Chro­me is based upon (Addi­tio­nal script)

- Several minor code opti­mi­za­ti­ons

- Repor­ting feed­back redi­rec­ts to Git­Hub [@https://github.com/mirinsoft/CleanmgrPlus]

- Opti­mi­zed inter­nal redi­rec­ts to Mirin­soft web­site

- Minor bug fixes