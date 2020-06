Blender 2.83.1

Blen­der ist eine freie (GPL-Lin­zenz) 3D-Gra­fiksui­te, die für ver­schie­de­ne Betriebs­sys­te­me (Win­dows, Linux, macOS) ange­bo­ten wird und zahl­rei­che Funk­tio­nen wie etwa Model­lie­rung. Ani­ma­ti­on, Simu­la­ti­on und Ren­de­ring bie­tet. Sie wird von der Blen­der Foun­da­ti­on, die sich durch Spen­den finan­ziert, ver­wal­tet und Fir­men wie Nvi­dia und AMD finan­zie­ren sogar Voll­zeit­stel­len für die Ent­wick­lung der Soft­ware.

Chan­ge­log:

Blen­der 2.83.1 LTS fea­tures a total of 33 bug fixes. The­re are no new fea­tures so it is safe to upgrade during pro­duc­tion. A new main­ten­an­ce release is alrea­dy being worked on and plan­ned for ear­ly July, the goal is to update LTS ver­si­ons as often as pos­si­ble in a “rol­ling release” fashion.

Learn more about the LTS pro­gram on blender.org