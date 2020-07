DesktopOK 7.62

Desk­topOK ist ein Tool zum Spei­chern der Posi­tio­nen sowie des Lay­outs der Icon auf dem Desk­top. Man muss die Soft­ware nicht instal­lie­ren, das Ent­pa­cken in einen Ord­ner etc. funk­tio­niert auch.

Her­stel­ler Soft­wareOK dazu: Aber nicht nur das, die­ses Tool ist eigent­lich ein Schwei­zer Mes­ser für den Win­dows Desk­top, da es wei­te­re Desk­top Tools in sich ver­birgt und ist in Deutsch­land das belieb­tes­te Tool in der Kate­go­rie Ord­nung am PC auf Soft­ware OK!

Eine Ver­si­on jagt aktu­ell die Nächs­te.

chan­ge­log

Neu in der Ver­si­on 7.62 // 28 Juli 2020

• Bug-Fix Win­dows 7 und 8.1: aus dem Admi­nis­tra­ti­ven Modus wech­seln und zurück

• Wich­ti­ges Update der Sprach­da­tei­en