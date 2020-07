Analysten heben Kursziele für AMD auf bis zu 120 US-Dollar

Beflü­gelt vom posi­ti­vem Bericht zum zwei­ten Quar­tal 2020 und erhöh­ten Umsatz­er­war­tun­gen für das rest­li­che Jahr konn­te die Aktie von AMD bereits in der Spit­ze auf bis zu über 77 US-Dol­lar zule­gen. Als Reak­ti­on auf den Quar­tals­be­richt haben jetzt aber eini­ge Ana­lys­ten sogar die Kurs­zie­le für AMD auf bis zu 120 US-Dol­lar pro Aktie erhöht.

Das Kurs­ziel von 120 US-Dol­lar gab Hans Moses­mann von Rosen­blatt Secu­ri­ties aus, der aller­dings für sei­ne äußerst posi­ti­ve Sicht auf AMD bekannt ist. Aber auch wei­te­re Ana­lys­ten stuf­ten die Kurs­zie­le zwi­schen 7 und 128 Pro­zent hoch.

Schluss­licht ist dabei die Citigroup, die bei einem aktu­el­len AMD-Kurs von 75 US-Dol­lar ein Ziel von 9 US-Dol­lar aus­ge­ge­ben hat und dem­entspre­chend ein Ver­kaufs-Rating ver­gibt.

“Citi ana­lyst Chris­to­pher Danely rai­sed the firm’s pri­ce tar­get on AMD to $9 from $8 and rei­tera­ted a Sell rating on the shares fol­lowing last night’s “strong” Q2 results. The ana­lyst still sees a “high” valua­ti­on and down­si­de to esti­ma­tes given his expec­ta­ti­ons of a pri­ce war and PC/data cen­ter slow­down. AMD’s PC and data cen­ter out­look in the second half of 2020 is too opti­mistic, Danely tells inves­tors in a rese­arch note.”