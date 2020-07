Intels Quartalszahlen schlagen die Erwartungen — Aktie auf Talfahrt wegen Verschiebungen bei 7nm

Im zwei­ten Quar­tal 2020 hat Intel einen Umsatz von 19,7 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erzielt und lag damit nur knapp unter den 19,8 Mil­li­ar­den US-Dol­lar Umsatz des vor­her­ge­hen­den Quar­tals. Die Erwar­tun­gen konn­te man aber um 1,2 Mil­li­ar­den US-Dol­lar über­tref­fen. Die Aktie von Intel fiel nach­börs­lich aber trotz die­ser guten Zah­len um über 10 Pro­zent, wäh­rend die des Kon­kur­ren­ten teil­wei­se um über 8 Pro­zent zuleg­te.

“The company’s 7nm-based CPU pro­duct timing is shif­ting appro­xi­mate­ly six mon­ths rela­ti­ve to pri­or expec­ta­ti­ons.

The pri­ma­ry dri­ver is the yield of Intel’s 7nm pro­cess, which based on recent data, is now tren­ding appro­xi­mate­ly

twel­ve mon­ths behind the company’s inter­nal tar­get. ”