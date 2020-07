AMD-Quartalszahlen Q2/2020 besser als erwartet und Ausblick auf ein sehr gutes Restjahr

Im zwei­ten Quar­tal 2020 hat AMD einen Umsatz von 1,93 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erzielt und dabei einen Net­to­ge­winn von 157 Mil­lio­nen US-Dol­lar erwirt­schaf­tet. Damit lag man leicht über den Erwar­tun­gen von 1,86 Mil­li­ar­den, die von Ana­lys­ten genannt wor­den waren. Beim Gewinn pro Aktie konn­te man mit 18 Cent eben­falls posi­tiv über­ra­schen, den hier waren nur 16 Cent erwar­tet wor­den. Für das rest­li­che Jahr erwar­tet AMD im Gegen­satz zu Intel ein wei­ter wach­sen­des Geschäft und hob die Umsatz­stei­ge­rung im Gegen­satz zum Vor­jahr deut­lich auf 32 Pro­zent an — bis­lang ging man von 20 bis 30 Pro­zent aus. An der Bör­se leg­te die Aktie von AMD im nach­börs­li­chen Han­del teil­wei­se um über 10 Pro­zent zu.

Gegen­über dem Vor­jah­res­quar­tal stieg der Umsatz um 26 Pro­zent, im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Quar­tal betrug der Anstieg 8 Pro­zent. Die Brut­to­mar­ge lag bei 44 Pro­zent.

“We deli­ve­r­ed strong second quar­ter results, led by record note­book and ser­ver pro­ces­sor sales as Ryzen and EPYC reve­nue more than dou­bled from a year ago,” said Dr. Lisa Su, AMD pre­si­dent and CEO. “Des­pi­te some macroeco­no­mic uncer­tain­ty, we are rai­sing our full-year reve­nue out­look as we enter our next pha­se of growth dri­ven by the acce­le­ra­ti­on of our busi­ness in mul­ti­ple mar­kets.”