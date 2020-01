AMD-Quartalszahlen Q4/2019

Im vier­ten Quar­tal 2019 hat AMD einen Umsatz von 2,13 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erzielt und dabei einen Net­to­ge­winn von 170 Mil­lio­nen US-Dol­lar erwirt­schaf­tet. Damit lag man im Rah­men der Erwar­tun­gen von 2,1 Mil­li­ar­den, die man zu den Zah­len des drit­ten Quar­tals 2019 in Aus­sicht gestellt hat­te. Mit die­sem Ergeb­nis hat AMD unter ande­rem den höchs­ten Umsatz inner­halb eines Quar­tals in der Fir­men­ge­schich­te erzielt.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Gleich­zei­tig konn­te man im ach­ten Quar­tal in Fol­ge einen Gewinn aus­wei­sen, was AMD in den letz­ten 30 Jah­ren zuvor kein ein­zi­ges Mal gelang.

Gegen­über dem Vor­jah­res­quar­tal stieg der Umsatz um 50 Pro­zent, im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Quar­tal betrug der Anstieg 18 Pro­zent. Die Brut­to­mar­ge lag bei 43 Pro­zent, laut AMD der höchs­te Stand seit dem Jahr 2012.

“2019 mar­ked a signi­fi­cant mile­stone in our mul­ti-year jour­ney as we suc­cess­ful­ly laun­ched and ram­ped the stron­gest pro­duct port­fo­lio in our 50-year histo­ry,” said Dr. Lisa Su, AMD pre­si­dent and CEO. “We deli­ve­r­ed signi­fi­cant mar­gin expan­si­on and increa­sed pro­fi­ta­bi­li­ty as we gai­ned mar­ket sha­re with our Ryzen and EPYC pro­ces­sors. Our focu­sed exe­cu­ti­on and the invest­ments we made in our high-per­for­mance com­pu­ting road­maps posi­ti­on us well for con­ti­nued growth in 2020 and bey­ond.”