AMDs Dr. Lisa Su nun im Verwaltungsrat von Cisco

In einer Pres­se­mit­tei­lung hat der ame­ri­ka­ni­sche Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern Cis­co bekannt­ge­ge­ben, dass AMDs Pre­si­den­tin und CEO Dr. Lisa Su in das “Board of Direc­tors” beru­fen wur­de. Die­ses Gre­mi­um ver­ei­nigt bei ame­ri­ka­ni­schen Fir­men die Funk­ti­on von Vor­stand und Auf­sichts­rat einer Akti­en­ge­sell­schaft.

Dr. Lisa Su bereits im Vor­stand der Glo­bal Semi­con­duc­tor Alli­an­ce (GSA), der U.S. Semi­con­duc­tor Indus­try Asso­cia­ti­on (SIA) sowie bei Ana­log Devices — einem ame­ri­ka­ni­schen Halb­lei­ter­her­stel­ler — ver­tre­ten. Im Dezem­ber war aller­dings bereits bekannt gewor­den, dass sie im Som­mer nicht mehr zur Vor­stands­wahl bei Ana­log Devices antre­ten wird. Dafür wird sie nun den Vor­stands­pos­ten bei Cis­co beklei­den.

“Lisa is an accom­plished busi­ness lea­der with deep exper­ti­se in the semi­con­duc­tor indus­try,” said Chuck Rob­bins, chair­man and CEO, Cis­co. “We look for­ward to her con­tri­bu­ti­ons to Cisco’s board and our busi­ness as we con­ti­nue to deve­lop ground brea­king tech­no­lo­gies, and a new inter­net for the 5G era that will help our custo­mers inno­va­te fas­ter than ever befo­re.”

Quel­le: Pres­se­mit­tei­lung Cis­co