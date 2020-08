In einer Pflicht­mit­tei­lung an die SEC hat AMD bekannt­ge­ge­ben, dass das Board of Direc­tors am 6. und 7. August ver­schie­de­ne Leis­tungs­prä­mi­en für Devin­der Kumar, Rick Berg­man, Dar­ren Gras­by Mark Paper­mas­ter und Lisa Su fest­ge­legt hat. Die­se lie­gen zwi­schen 2,8 und 13,845 Mil­lio­nen US-Dol­lar und sind an die Ent­wick­lung des Akti­en­wer­tes von AMD bis zum Jahr 2023 gekop­pelt. Abhän­gig von die­sem kön­nen die genann­ten AMD-Mit­ar­bei­ter zwi­schen 0 und 200 Pro­zent die­ser Sum­me in Akti­en-Optio­nen erhal­ten.