Thunderbird 78.3.3

Thun­der­bird (Don­ner­vo­gel) ist ein frei­es E‑Mail-Pro­gramm und Per­so­nal Infor­ma­ti­on Mana­ger, Feed­rea­der, News­rea­der sowie Chat Cli­ent. Nun wur­de Ver­si­on 78.3.3 ver­öf­fent­licht.

Bit­te die Thun­der­bird Release Notes beach­ten, vie­le Add-ons funk­tio­nie­ren wohl nicht mehr mit Ver­si­on 78.3.3. In Thun­der­bird sel­ber gibt es nun auch eine inter­ne Updatefunk­ti­on.

Update auf Ver­si­on 78.3.3 mit eini­gen Feh­ler­be­he­bun­gen:

Fixes

• OpenPGP: Impro­ved sup­port for encryp­t­ing with sub­keys

• OpenPGP mes­sa­ge sta­tus icons were not visi­ble in mes­sa­ge hea­der pane

• OpenPGP Key Mana­ger was mis­sing from Tools menu on macOS

• Crea­ting a new calen­dar event did not requi­re an event tit­le

Known Issu­es

• Mes­sa­ge list is not focu­sed at start­up