Nvidia GeForce-Treiber (GRD) 462.07 (Hotfix-Release) für Windows 10

Der Nvi­dia GeFor­ce-Game-Rea­dy-Trei­ber für Win­dows ist in einer neu­en Ver­si­on erschie­nen. Er unter­stützt alle Nvi­dia-Kar­ten seit der GeFor­ce 600er, über die GeFor­ce 700er, die GeFor­ce 900er, die GeFor­ce 10xx, die GeFor­ce 16xx, die RTX 20xx und bis hin zur aktu­el­len GeFor­ce RTX 30xx Serie, sowie alle Kar­ten der Titan-Serie.

Chan­ge­log:

GeFor­ce Hot­fix Dri­ver Ver­si­on 462.07

GeFor­ce Hot­fix dis­play dri­ver ver­si­on 462.07 is based on our latest Game Rea­dy Dri­ver 461.92.

This Hot­fix dri­ver addres­ses the fol­lowing issues:

• [Vulkan][X4: Foun­da­ti­ons 4.00/X4: Crad­le of Huma­ni­ty] The game may crash on GeFor­ce RTX 30 Series

It can be acces­sed here:

https://nvidia.custhelp.com/app/answ…tail/a_id/5174