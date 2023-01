Deutsche Hardware-Seiten deaktivieren ihre Marktplätze

Vie­le Inter­net-Sei­ten, die auch ein Forum betrei­ben, haben dort ver­schie­de­ne Rubri­ken – im Fal­le einer Hard­ware-Web­sei­te oft “Pro­zes­so­ren”, “Main­boards”, “Gra­fik­kar­ten”, etc. – und oft auch eine Sek­ti­on “Markt­platz” oder “Pri­va­te Ver­käu­fe, Gesu­che und Tausch­ge­schäf­te”, so auch bei uns im Forum – im Grun­de fast seit es das Forum gibt, also seit dem Jahr 2000 – damit Com­mu­ni­ty-Mit­glie­der Hard­ware tau­schen oder unter­ein­an­der ver­kau­fen kön­nen. Eini­gen Besu­chern mag auf­ge­fal­len sein, dass seit gestern die meis­ten davon nicht mehr zugäng­lich sind. Com­pu­ter­Ba­se etwa hat sei­nen Markt­platz eben­so deak­ti­viert wie Hard­ware­Luxx und 3DCenter auf pri­vat geschal­tet. Und auch wir wer­den dem Bei­spiel wohl (vor­erst) fol­gen (müs­sen).

Aus­lö­ser ist ein neu­es deut­sches Gesetz, das 2023 inkraft getre­ten ist: das Platt­for­men-Steu­er­trans­pa­renz­ge­setz (PSt­TG). Grob gesagt geht es dar­um, Steu­er­be­trug zu ver­hin­dern und Pri­vat­an­wen­dern, die unver­hält­nis­mä­ßig viel pri­vat ver­kau­fen und damit unter Umstän­den als Gewer­be­trei­ben­de anzu­se­hen sind, auf die Schli­che zu kom­men. 30 Ver­käu­fe oder ein Umsatz von min­des­tens 2.000 € ste­hen hier im Raum. Das per­fi­de an der Sache ist, dass es Pflicht der Platt­form­be­trei­ber, vul­go der Betrei­ber der Inter­net­sei­te bzw. des Forums in die­sem Fall ist, an die Steu­er­be­hör­den zu mel­den. Wer dem nicht nach­kommt, hat mit emp­find­li­chen Stra­fen zu rech­nen. Doch wie sol­len wir das rea­li­sie­ren? Eine Platt­form wie eBay hat den Über­blick dar­über, was und wie­viel ein User umsetzt, da die Kauf­ab­wick­lung über ihr Sys­tem erfolgt. Bei einem “schwar­zen Brett” wie unse­ren Inter­net-Foren hin­ge­gen haben wir die­sen Über­blick nicht. Wie also sol­len wir die­ser Pflicht nachkommen?

Aktu­ell ist das Gesetz noch brand­neu und nie­mand weiß, wie es in der Pra­xis gehand­habt wird. Um aber nicht Gefahr zu lau­fen, der ers­te zu sein, an dem per Gesetz ein Exem­pel sta­tu­iert wird, was erheb­li­che Stra­fen oder zumin­dest Anwalts­kos­ten zur Fol­ge hät­te, sind klei­ne­re Betrei­ber fast gezwun­gen, die Markt­plät­ze vor­erst abzu­schal­ten bis Klar­heit herrscht, wie die­ses Gesetz in der Pra­xis aus­ge­legt wird.