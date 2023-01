Vorsicht vor BIOS-Updates mit AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4

Im Zuge der Markt­ein­füh­rung der neu­en Ryzen-7000-Pro­zes­so­ren mit 65 W TDP hat AMD auch ein neu­es AGE­SA-Paket ComboAM5PI 1.0.0.4 geschnürt und den Main­board-Her­stel­lern für ihre BIOS-Updates zur Ver­fü­gung gestellt. Wie zuerst von Twit­ter-Nut­zer chi11eddog kom­men­tiert, gibt es damit jedoch offen­bar Boot-Pro­ble­me sofern ein AMD Ryzen 5 7600X im Sys­tem ver­baut ist.



Quel­le: Twit­ter

Die Indi­zi­en deu­te­ten früh auf die Sys­tem Manage­ment Unit (“SMU”) hin, die in der betrof­fe­nen Ver­si­on v84.79.204 offen­bar den Core 0 der CPU deak­ti­viert, was dazu führt, dass das Sys­tem nicht star­ten kann. War­um nur mit dem 7600X und nicht auch mit ande­ren Ryzen-7000-CPUs, blieb jedoch zunächst im Dun­keln. Jün­ge­re Mel­dun­gen haben das Pro­blem auf jene Ryzen 5 7600X Exem­pla­re ein­ge­grenzt, die phy­sisch zwei CCDs ver­baut haben, ursprüng­lich also mal 7900X oder 7950X hät­ten wer­den sol­len, dann jedoch auf 7600X zurecht­ge­stutzt wur­den; ent­we­der aus tech­ni­schen Grün­den, weil eines der CCDs nicht rich­tig funk­tio­niert oder die Vor­ga­ben nicht erfüllt, oder aus stra­te­gi­schen Grün­den, um die Nach­fra­ge zu befrie­di­gen. Und eben jene 7600X-Exem­pla­re mit zwei CCDs sol­len von der Pro­ble­ma­tik betrof­fen sein. Anschei­nend behan­delt die SMU die­se nicht rich­tig und deak­ti­viert den fal­schen Kern.

Main­board-Her­stel­ler, die bereits Beta-Ver­sio­nen mit ComboAM5PI 1.0.0.4 online hat­ten, haben die­se teil­wei­se wie­der zurück­ge­zo­gen, teil­wei­se aber auch nicht. Daher ist im Zwei­fel durch­aus ange­bracht, erst­mal zu war­ten mit dem Ein­spie­len eines BIOS-Updates, ins­be­son­de­re, wenn das Sys­tem bis­her feh­ler­frei lief. Dem Ver­neh­men nach arbei­tet AMD bereits an einer ComboAM5PI 1.0.0.4b mit aktua­li­sier­ter SMU-Firm­ware v84.79.210 oder höher, mit der das Pro­blem gefixt sein soll.