AMD stellt “die besseren” Ryzen-7000-Prozessoren vor

Die neue AM5-Platt­form und die dazu gehö­ri­gen Ryzen-7000-Pro­zes­so­ren auf Zen-4-Basis hat AMD bereits im letz­ten Herbst vor­ge­stellt. Dabei han­del­te es sich aus­nahms­los um X‑Varianten, die am obe­ren Limit der TDP-Klas­sen ein­ge­stuft waren. Das Top­mo­dell Ryzen 9 7950X ist in der neu geschaf­fe­nen 170-W-TDP-Klas­se ein­ge­stuft und darf die Platt­form mit bis zu 230 W (PPT) belas­ten. Schon bei der Markt­ein­füh­rung war in diver­sen Reviews auf­ge­fal­len, dass die Ener­gie-Effi­zi­enz der neu­en Zen-4-Pro­zes­so­ren mas­siv steigt, wenn man die PPT limi­tiert. Oder anders for­mu­liert: die CPUs ver­lie­ren kaum Leis­tung wenn man ihnen den “Strom­ver­brauch” deckelt. AMD hat­te sich den­noch dafür ent­schie­den die letz­ten Pro­zent­punk­te an Leis­tung her­aus­zu­kit­zeln und dafür Ener­gie­ef­fi­zi­enz zu opfern, um gegen die Intel-Pha­lanx Alder Lake und Rap­tor Lake bestehen zu kön­nen, deren Top­mo­del­le sich noch weni­ger um “Strom­ver­brauch” scheren.

Gestern nun hat AMD jene Ener­gie-Effi­zi­enz-Model­le offi­zi­ell ein­ge­führt, die bis­her nur per PPT-Limi­tie­rung manu­ell simu­liert wer­den konn­ten: AMD Ryzen 9 7900, AMD Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600, alle ohne X und alle mit 65 W TDP und 88 W PPT spe­zi­fi­ziert. Ins­be­son­de­re bei den gro­ßen Model­len mit zwei Com­pu­te-Dies sind das mal eben 62 Pro­zent (!) weni­ger. Damit sinkt auch der Küh­lungs­be­darf, sodass die Boxed-Model­le wie­der mit einem ent­spre­chen­den Küh­ler aus­ge­lie­fert wer­den, und die Neu­en tei­len nicht die Unart der X‑Modelle, augen­blick­lich ins Ther­mal-Thrott­le-Limit zu lau­fen unter Voll­last, da auch mit sehr guten Küh­lern die Abwär­me gar nicht schnell genug von den klei­nen Dies abge­führt wer­den kann.

Pro­zes­sor Ker­ne / Threads Basistakt / max. Boost L3-Cache TDP UVP AMD Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 2x 32 MB 170 W $699 / 849 EUR AMD Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 2x 32 MB 170 W $549 / 669 EUR AMD Ryzen 9 7900 12 / 24 3,7 / 5,4 GHz 2x 32 MB 65 W $429 / 479 EUR AMD Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 /5,4 GHz 32 MB 105 W $399 / 479 EUR AMD Ryzen 7 7700 8 / 16 3,8 / 5,3 GHz 32 MB 65 W $329 / 369 EUR AMD Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MB 105 W $299 / 359 EUR AMD Ryzen 5 7600 6 / 12 3,8 / 5,1 GHz 32 MB 65 W $229 / 259 EUR

Der Gag an der Geschich­te ist nun, dass die CPUs eben nicht auch 62 Pro­zent Leis­tung ver­lie­ren. In Sin­gle-Thread-Sze­na­ri­en ver­lie­ren sie qua­si gar nichts, da die CPUs mit nur einem Thread belas­tet genau­so hoch boos­ten wie die X‑Modelle ohne ins PPT-Limit zu lau­fen. Auch unter Teil­last, wie es bei Games häu­fig der Fall ist, ist der Rück­stand mini­mal, da auch hier nur sanft gede­ckelt wird. Wirk­lich deut­lich mess­bar ist der Rück­stand nur unter Last auf allen ver­füg­ba­ren Ker­nen. Dort sind es dann teil­wei­se 8 bis 13 Pro­zent, je nach Anwen­dung bzw. Test. Je höher die Code-Opti­mie­rung (=quetscht die CPU mit allen ver­füg­ba­ren Rechen­wer­ken aus und erhöht den Strom­be­darf), des­to grö­ßer der Rück­stand. Aber den­noch: im Mit­tel 10 Pro­zent Leis­tung­ver­lust bei über 60 Pro­zent nied­ri­ge­rer TDP oder ca. 40 Pro­zent nied­ri­ge­rem gemes­se­nem “Strom­ver­brauch” des Gesamt­sys­tems sind ein Wort und man könn­te fast sagen, AMD hat nun “die bes­se­ren” Ryzen-7000-Pro­zes­so­ren vor­ge­stellt, die auch wirk­lich Kapi­tal schla­gen aus der neu­en 5‑nm-Tech­no­lo­gie von TSMC. Dass sie auch noch erheb­lich güns­ti­ger sind, macht die Sache nicht ein­fa­cher für die X‑Modelle.

Update: UVP EUR-Prei­se für die Non-X-Modell nachgetragen.