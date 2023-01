CES 2023: AMD-Keynote Donnerstagmorgen um 3:30 Uhr

Für die in die­ser Woche star­ten­de CES wird AMD in Ver­tre­tung durch CEO und Prä­si­den­tin Dr. Lisa Su eine der Key­notes abhal­ten. Die­se wird mor­gen früh ab 3:30 Uhr star­ten und kann in einem Live­stream — unter ande­rem auch bei uns im Forum mit­ver­folgt wer­den. Laut der Pres­se­mel­dung aus dem Sep­tem­ber wird Dr. Lisa Su über Pro­duk­te der nächs­ten High-Per­for­mance-Genera­ti­on und adap­ti­ve Com­pu­ting-Inno­va­tio­nen reden.

“Over the last few years com­pu­ting has beco­me an essen­ti­al and per­va­si­ve part of our dai­ly lives, hel­ping each of us adapt how we work and learn remo­te­ly, while kee­ping us con­nec­ted and enter­tai­ned,” said Dr. Su. “I am exci­ted for the oppor­tu­ni­ty to deli­ver a key­note at CES 2023 to high­light the next genera­ti­on of high-per­for­mance and adap­ti­ve com­pu­ting inno­va­tions, and pro­ducts that will push the bounda­ries on what is pos­si­ble and play an important role hel­ping sol­ve our most important challenges.”

Dr. Lisa Su (AMD)