AMD Ryzen 7000 geht morgen in den Verkauf — Reviewübersicht

Die von AMD bereits Ende August vor­ge­stell­ten neu­en Desk­top­p­ro­zes­so­ren Ryzen 7000 auf Basis von Zen 4 sind ab mor­gen im Han­del erhält­lich. Die­se sol­len laut AMD im Schnitt eine IPC-Stei­ge­rung von 13 Pro­zent auf­wei­sen. Die ers­ten Reviews gibt es aller­dings schon heute.

Die vier Model­le star­ten mit dem Ryzen 5 7600X mit einer TDP von 105 Watt und enden beim Ryzen 9 7950X mit einer TDP von 170 Watt und einem maxi­ma­len Boost­takt von 5,7 Ghz. Alle Model­le ver­fü­gen nun über eine klei­ne inte­grier­te Gra­fik­ein­haut auf RDNA2-Basis mit zwei CUs.

Eine Review­über­sicht gibt es bei uns im Forum unter AMD Ryzen 7000 (ZEN4, DDR5, PCIe 5) Review­thread. Ansons­ten wer­den wir die unten­ste­hen­den Reviews im Tages­ver­lauf noch ergänzen .

“Over­all, when com­pa­ring AMD’s new Zen 4 core to their pre­vious Zen 3 micro­ar­chi­tec­tu­re, it’s a big win for AMD regar­ding mul­ti-threa­ded per­for­mance. Through the impro­ve­ment of many aspects, inclu­ding the switch to a hig­her tran­sis­tor count through TSMC’s 5 nm manu­fac­tu­ring pro­cess, hig­her core fre­quen­ci­es inclu­ding both sin­gle and all-core, and the switch to DDR5 from DDR4, all of the­se make for a dou­ble-digit impro­ve­ment to IPC performance. ”