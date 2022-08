Vorstellung AMD Ryzen 7000 Prozessoren (Zen 4) heute Nacht um 1:00 Uhr

Wie in der Pres­se­mit­tei­lung von AMD ange­kün­digt steht in der kom­men­den Nacht um 01:00 Uhr die Vor­stel­lung der Ryzen 7000 Desk­top­p­ro­zes­so­ren auf Basis von Zen 4 an. Der Live­stream wird im AMD-You­tube Kanal über­tra­gen, kann aber alter­na­tiv auch bei uns im Forum mit­ver­folgt und auch kom­men­tiert wer­den.

Chair and CEO Dr. Lisa Su, CTO and EVP Mark Paper­mas­ter, and other AMD exe­cu­ti­ves will pre­sent details on the latest “Zen 4” archi­tec­tu­re that powers upco­m­ing AMD Ryzen™ pro­ces­sors and the all new AM5 plat­form built around the latest tech­no­lo­gies inclu­ding DDR5 and PCIe5, all desi­gned to dri­ve a new era of per­for­mance desk­top PCs.

Quel­le: AMD