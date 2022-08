AMD stellt Ryzen 7000 Prozessoren — Zen 4 für den Desktop — am 29. August vor

In einer Pres­se­mit­tei­lung hat AMD bekannt­ge­ben, dass man die kom­men­den Ryzen 7000 Desk­top­p­ro­zes­so­ren auf Basis von Zen 4 am 29. August in einem Live­stream vor­stel­len wird. Wegen der Zeit­ver­schie­bung beginnt die Prä­sen­ta­ti­on für uns dann aller­dings erst am 30. August um 1:00 Uhr mor­gens. Neben CEO Dr. Lisa Su wer­den auch CTO Mark Paper­mas­ter, sowie ande­re Offi­zi­el­le von AMD zu den The­men Zen 4, AM5-Platt­form DDR5 und PCI-Express 5.0 sprechen.

Quel­le: AMD