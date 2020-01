Angeblich neuer AMD Wraith Prism Kühler ist eine Produktfälschung

Bei dem in Chi­na auf­ge­tauch­ten Wraith Prism Küh­ler mit sechs Heat­pipes, über den wir vor­ges­tern berich­te­ten, han­delt es sich nach Aus­sa­gen von AMD um eine Pro­dukt­fäl­schung, was auch erklärt, war­um die Ver­pa­ckung exakt gleich und ohne neu­en Bar­code daher­kam. Aller­dings ver­wun­dert es doch schon, dass in einer Fäl­schung mehr höher­wer­ti­ges Mate­ri­al in Form zwei­er zusätz­li­cher Heat­pipes ver­wen­det wird.

AMD ver­weist wei­ter­hin auf eine eige­ne Web­sei­te, auf der alle Küh­lungs­lö­sun­gen dar­ge­stellt wer­den und will gegen die Pro­dukt­fäl­schun­gen vor­ge­hen. Die Wahr­schein­lich­keit, dass die­se dann als Boxed-Küh­lers beim Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X oder Ryzen 9 3900X den euro­päi­schen Markt errei­chen dürf­te sowie­so gering sein.