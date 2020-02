AMD reagiert auf Kritik an Grafiktreibern

Nach­dem in den letz­ten Wochen immer wie­der Kri­tik am Zustand der aktu­el­len AMD-Gra­fik­trei­ber gera­de in Ver­bin­dung mit aktu­el­le­ren Gra­fik­kar­ten wie der Rade­on RX 5700 bzw. RX 5700 XT zu lesen war, scheint man sich bei AMD zu einer Reak­ti­on genö­tigt gese­hen zu haben. Mit dem heu­te vor­ge­stell­ten Trei­ber in der Ver­si­on 20.2.2 spricht man jeden­falls eine gan­ze Rei­he von Feh­lern an und weist expli­zit dar­auf hin, dass man an den vor allem oft bemän­gel­ten spo­ra­di­schen Black Screens wei­ter arbei­te.

Gleich­zei­tig weist man aber bei AMD noch ein­mal dar­auf hin, dass User ihre Pro­ble­me auch über ein Feed­back­for­mu­lar an AMD mel­den sol­len.

“This optio­nal release of Rade­on Soft­ware Adre­na­lin 2020 Edi­ti­on is tar­ge­ted towards resol­ving recent important issu­es iden­ti­fied by our com­mu­ni­ty. We will be clo­se­ly moni­to­ring feed­back on the release, and encou­ra­ge users to sub­mit issu­es they encoun­ter at www.amd.com/report.”

Quel­le: Release Notes Rade­on Soft­ware Adre­na­lin 2020 Edi­ti­on 20.2.2