MC Extractor v1.44.0 r154

MC Extrac­tor ist ein Pro­gramm, das Intel‑, AMD‑, VIA- und Freesca­le-Mikro­code-Binär­da­tei­en ana­ly­siert. Es kann von End­be­nut­zern ver­wen­det wer­den, die alle rele­van­ten Mikro­code-Infor­ma­tio­nen wie CPUID, Platt­form, Ver­si­on, Datum, Frei­ga­be, Grö­ße, Prüf­sum­me usw. suchen.

Mit Hil­fe von MC Extrac­tor kann man etwa — wie in dem oben gezeig­ten Bei­spiel beim Super­mi­cro H11SSL‑i/C/NC — die unter­stütz­ten CPU-IDs einer BIOS-Ver­si­on aus­le­sen.

Chan­ge­log:

r154







VIA cpu10690_ver00000001_sig[BJ_10690_020]_2018-07–26_0C55F25D



VIA cpu10690_ver00000001_sig[10690_BJ0210]_2018-07–26_41FAEFDE



VIA cpu006FE_ver00000001_sig[BJ_6FE_020A]_2018-07–26_6E07329B



VIA cpu006FE_ver00000001_sig[6FE_BJ0210]_2018-07–26_6E1E984B







v1.44.0







Impro­ved UEFI BIOS Updater (UBU) inte­gra­ti­on