WCG THOR Challenge 2020 — 2. Woche startet am Montag den 21.09.2020 — 02:00

Am Mon­tag den 21.09.2020 geht die World Com­mu­ni­ty Grid Thor Chal­len­ge 2020 in die 2. Woche. Mit­ma­chen kann jeder solan­ge er in einem ein­ge­la­de­nen Team ist. Nach Abschluss der ers­ten Woche auf dem 3. Platz — ist Pla­net 3DNow! selbst­ver­ständ­lich ein­ge­la­den und wird wei­ter angrei­fen.

Wäh­rend in der 1. Woche der Chal­len­ge noch 138 Teams dabei waren, dür­fen nun nur noch die bes­ten 50 Teams davon an den Start gehen. Ziel ist die­ses Mal unter die ers­ten 25 Teams zu kom­men.

Was wird berech­net:

Alles was WCG her­gibt — es zählt wie­der nur die gut­ge­schrie­be­ne (vali­dier­te) CPU-Rechen­zeit.

Mit­rech­nen kann jeder Rech­ner egal wie alt oder “schwach” die­ser sein soll­te.

Wich­tig:

Die Chal­len­ge beginnt zwar 00:00 UTC was 02:00 MESZ wäre jedoch erst nach dem Sta­tus­up­date bei WCG was schon mal 45 Minu­ten dau­ern kann. Daher am Bes­ten erst nach 03:00 die Wein­kel­ler­tü­ren öff­nen. Die Chal­len­ge­stats wer­den sowie­so nur ein­mal täg­lich aktua­li­siert.

Links:

Die Chal­len­ge — 2. Woche

Unser Team bei WCG

Der Chal­len­ge-Thread bei WCG

Der Chal­len­ge-Thread bei uns im Forum