WCG THOR Challenge 2020 — 3. Woche startet am Montag den 05.10.2020 — 02:00 (eher 03:00)

Am Mon­tag den 05.10.2020 geht die World Com­mu­ni­ty Grid Thor Chal­len­ge 2020 in die 3. Woche von 4 Wochen ohne die Extrarun­de. Und lang­sam wird ernst. Das Ziel ist es bis Ende der Woche unter den ers­ten 10 Teams zu lan­den. Das war bis­her kein Pro­blem aber bis­her haben sich eini­ge gro­ße Teams ver­däch­tig zurück­ge­hal­ten. Es hat den Anschein als ob die gera­de mal so eben das Not­wen­digs­te gelie­fert haben. Daher müs­sen wir mit allem was wir haben gut vor­le­gen.

Im Forum­thread sind auch Lösun­gen für die Worku­nit­ver­sor­gung ent­hal­ten — manch­mal reicht halt eine Instanz nicht…

Aber wir wären nicht die vom grü­nen Pla­ne­ten wenn wir nicht die ein oder ande­re Über­ra­schung noch auf Lager hät­ten. Daher seid gespannt was da nächs­te (und über-über-nächs­te) Woche noch vom Sta­pel gelas­sen wird!

Was wird berech­net:

Alles was WCG her­gibt — es zählt wie­der nur die gut­ge­schrie­be­ne (vali­dier­te) CPU-Rechen­zeit.

Mit­rech­nen kann jeder Rech­ner egal wie alt oder “schwach” die­ser sein soll­te.

Wich­tig:

Die Chal­len­ge beginnt zwar 00:00 UTC was 02:00 MESZ wäre jedoch erst nach dem Sta­tus­up­date bei WCG was schon mal 45 Minu­ten dau­ern kann. Daher am Bes­ten erst nach 03:00 die Wein­kel­ler­tü­ren öff­nen. Die Chal­len­ge­stats wer­den sowie­so nur ein­mal täg­lich aktua­li­siert.

Links:

Die Chal­len­ge — 3. Woche

Unser Team bei WCG

Der Chal­len­ge-Thread bei WCG

Der Chal­len­ge-Thread bei uns im Forum