Heute und morgen Prime Day 2020 bei Amazon

Ent­hält Affi­lia­te-Links – Der Online-Ver­sandrie­se Ama­zon hält am heu­ti­gen 13.10. und am mor­gi­gen 14.10.2020 sei­nen Prime Day 2020 ab. In den letz­ten Jah­ren fand die­ser jeweils im Som­mer statt. Auf­grund der COVID-19-Pan­de­mie und der ohne­hin stark gestie­ge­nen Online-Käu­fe (und stark belas­te­ter Zustel­ler) fin­det das Event in die­sem Jahr spä­ter statt.

Vor­aus­set­zung, um vom Prime-Day zu pro­fi­tie­ren, ist eine Prime-Mit­glied­schaft. Die­se kos­tet 8 EUR/Monat bzw. 69 EUR für eine Jah­res­mit­glied­schaft. So gibt es zum Bei­spiel beim Kauf eines 100 EUR Ama­zon-Gut­scheins 10 EUR geschenkt. Zudem gewährt Ama­zon anläss­lich des Events ein ver­län­ge­res Zah­lungs­ziel (1 Monat), sowie eine deut­lich erwei­ter­te Rück­ga­be­frist. Bestel­lun­gen, die am Prime Day von Ama­zon selbst ver­kauft und ver­sen­det wur­den, kön­nen bis ein­schließ­lich 31. Janu­ar 2021 zurück­ge­ge­ben wer­den; nor­ma­ler­wei­se gilt bei Ama­zon 30 Tage, gesetz­lich (für End­ver­brau­cher) nur 14 Tage.

Beson­ders hoch rabat­tiert sind natür­lich Arti­kel, die Ama­zon ger­ne breit im Feld sieht, um damit wei­te­ren Umsatz zu gene­rie­ren, wie etwa der Fire TV-Stick 4K mit Ale­xa oder der Kind­le eBook-Rea­der. Laut Ama­zon gibt es im Lau­fe der zwei Tage aber auch dar­über hin­aus mehr als eine Mil­li­on Deals. Besu­cher, die über unse­re Links auf Ama­zon gehen und ordern, unter­stüt­zen wie üblich Pla­net 3DNow!