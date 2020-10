Nvidia GeForce-Treiber (GRD) 457.09 WHQL

Der Nvi­dia GeFor­ce-Game-Rea­dy-Trei­ber für Win­dows ist in einer neu­en Ver­si­on erschie­nen. Er unter­stützt alle Nvi­dia-Kar­ten seit der GeFor­ce 600er, über die GeFor­ce 700er, die GeFor­ce 900er, die GeFor­ce 10xx, die GeFor­ce 16xx, die RTX 20xx und bis hin zur aktu­el­len GeFor­ce RTX 30xx Serie, sowie alle Kar­ten der Titan-Serie.

Release Notes 457.09 (PDF)

Chan­ge­log:

Game Rea­dy

Watch Dogs: Legi­on

DiRT 5

Ghostrun­ner

Need for Speed: Hot Pur­su­it Remas­te­red

Xuan-Yuan Sword VII .

. G‑Sync

Added Acer XB323U GX, Asus VG279QL1A, Dell AW2521HFLA and Giga­byte FI25F

New Fea­tures and Other Chan­ges

Added sup­port for GeFor­ce RTX 3070.

3070. NVIDIA Con­trol Panel > Mana­ge 3D Set­tings: “Max Q Dyna­mic Boost” set­ting ren­a­med to “Dyna­mic Boost”.

Fixed Issu­es