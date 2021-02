AMD Grafiktreiber — Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.3 (Optional)

Mit der neu­en Ver­si­on der Rade­on Soft­ware Adre­na­lin 2020 Edi­ti­on wird das Spiel DIRT 5 Ener­gy Con­tent Pack unter­stützt, außer­dem wur­de eine Rei­he von Feh­lern beho­ben.. Sup­port für die Rade­on RX 6000 Kar­ten besteht seit der Ver­si­on 20.11.2. Seit der Ver­si­on 19.2.3 sind außer­dem die Mobil­pro­zes­so­ren mit inte­grier­ter Vega-Gra­fik mit dem Trei­ber kom­pa­ti­bel, sodass Note­book­be­sit­zer nicht mehr auf den Trei­ber­sup­port der jewei­li­gen Her­stel­ler ange­wie­sen sind, son­dern die­sen Trei­ber eben­falls nut­zen können.

Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.3 Highlights

Support For

DIRT 5™ Ener­gy Con­tent Pack

Fixed Issues

HDMI Audio Devices may fail to install on Rade­on RX 400 and Rade­on RX 500 seri­es gra­phics products.

Hot plug­ging HDMI TV dis­plays in mul­ti moni­tor sys­tem con­fi­gu­ra­ti­ons may some­ti­mes cau­se a sys­tem crash or hang.

An app­li­ca­ti­on crash or hang may occur in Sub­s­tance Pain­ter™ on Rade­on RX 6000 seri­es gra­phics products.

A sys­tem crash or hang may occur on the HP Reverb G2 ™ when con­nec­ted to Rade­on RX 6900 seri­es gra­phics products.

Rade­on Soft­ware may some­ti­mes fail to gather the latest avail­ab­le Rade­on Soft­ware ver­si­ons when per­forming or che­cking for updates.

Known Issues

A sys­tem hang or crash may be expe­ri­en­ced when upgrading Rade­on Soft­ware while an Ocu­lus™ VR head­set is con­nec­ted to your sys­tem on Rade­on GCN gra­phics pro­ducts. A tem­pora­ry work­around is to dis­con­nect the head­set befo­re install.

AMD is cur­r­ent­ly inves­ti­ga­ting end user reports that Rade­on Soft­ware may some­ti­mes have hig­her than expec­ted CPU uti­liz­a­ti­on, even when a sys­tem is at idle. Users who are expe­ri­en­cing this issue are encou­ra­ged to file a bug report in Rade­on Software.

Bright­ness fli­cke­ring may inter­mitt­ent­ly occur in some games or app­li­ca­ti­ons when Rade­on™ Free­Sync is enab­led, and the game is set to use bor­der­less fullscreen.

Enhan­ced Sync may cau­se a black screen to occur when enab­led on some games and sys­tem con­fi­gu­ra­ti­ons. Any users who may be expe­ri­en­cing issu­es with Enhan­ced Sync enab­led should dis­able it as a tem­pora­ry workaround.

Package Contents

The Rade­on Soft­ware Adre­na­lin 2020 Edi­ti­on 21.2.3 instal­la­ti­on packa­ge con­tains the following: