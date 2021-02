Blender 2.92.0

Blen­der ist eine freie (GPL-Lizenz) 3D-Gra­fiksui­te, die für ver­schie­de­ne Betriebs­sys­te­me (Win­dows, Linux, macOS) ange­bo­ten wird und zahl­rei­che Funk­tio­nen wie etwa Model­lie­rung. Ani­ma­ti­on, Simu­la­ti­on und Ren­de­ring bie­tet. Sie wird von der Blen­der Foun­da­ti­on, die sich durch Spen­den finan­ziert, ver­wal­tet und Fir­men wie Nvi­dia und AMD finan­zie­ren sogar Voll­zeit­stel­len für die Ent­wick­lung der Software.

Chan­ge­log:

A com­ple­te­ly new work­flow for edi­t­ing mes­hes, new phy­sics simu­la­ti­on methods, fas­ter Cycles ren­de­ring, bet­ter com­po­si­t­ing with Eevee, and so much more. Blen­der 2.92 marks the begin­ning of some­thing incredible.

https://www.blender.org/download/releases/2–92/