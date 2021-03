Quick CPU 3.1.0.0

Quick CPU- frü­her Core Par­king Mana­ger — ist ein Win­dows-Tool zur Fein­ab­stim­mung und Über­wa­chung der CPU-Leis­tungs­ein­stel­lun­gen wie Core Par­king, Takt­ska­lie­rung und Tur­bo Boost. Es setzt das .NET Frame­work in der Ver­si­on 4.6.1 voraus.

Chan­ge­log:

Below are the high­lights for ver­si­on 3.3.5.0

Some of the fea­tures are CPU depen­dent and wont be avail­ab­le in your ver­si­on of the CPU.