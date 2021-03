Vorstellung AMD Radeon RX 6700 XT heute um 17:00 Uhr und Start am 18. März?

Für heu­te 17:00 Uhr hat AMD das Laun­che­vent “Whe­re Gaming Begins Epi­so­de 3” ange­kün­digt, dabei sol­len Details zum neu­es­ten Mit­glied der Rade­on RX 6000 Serie bekannt gege­ben wer­den. Laut Inter­net­ge­rüch­te­kü­che han­delt es sich dabei um die Rade­on RX 6700 XT, die dann ab dem 18. März ver­füg­bar sein soll.

Wie in letz­ter Zeit bei AMD üblich wird man dann wahr­schein­lich in einem auf­ge­zeich­ne­ten Video ‑in die­sem Fall von Scott Her­kel­man — über wei­te­re Details informiert.

“Join Cor­po­ra­te Vice Pre­si­dent & Gene­ral Mana­ger, Gra­phics Busi­ness Unit, Scott Her­kel­man as he intro­du­ces the newest mem­ber of the AMD Rade­on™ RX 6000 Seri­es fami­ly of gra­phics cards powe­red by AMD RDNA™ 2 architecture.”

Quel­le: AMD