Prime95 30.5 build 1

Das weit ver­brei­te­te Tool Prime95, das ger­ne zu Sta­bi­li­täts­tests für über­tak­te­te Sys­te­me her­an­ge­zo­gen wird, ist in einer neu­en Ver­si­on erschie­nen. Das Test­pro­gramm fühlt ins­be­son­de­re der CPU und dem ver­bau­ten Arbeits­spei­cher auf den Zahn. Dabei mel­det das Pro­gramm Feh­ler, die bei den Berech­nun­gen auf­tre­ten, lan­ge bevor sich Insta­bi­li­tä­ten durch einen Absturz des Betriebs­sys­tems bemerk­bar machen oder ande­re Daten­sät­ze beschä­digt wer­den. Prime95 kann daher auch dazu ver­wen­det wer­den, die Gren­zen beim Sys­tem­tu­ning auszuloten.

Chan­ge­log:

1) Faster P-1 stage 2. 2) Faster ECM stage 1 and stage 2. 3) Gwnum library overhauled. Many functions deprecated. Replaced by more powerful gwmul3. New functions that compute (a+b)*c and (a-b)*c with less memory accesses. Faster conversion to and from binary. 4) ECM and P-1 can find the best B2 value for the amount of memory prime95 is allowed to use. For ECM, this happens when the worktodo.txt line sets B2=100*B1 which is the default assignment from the PrimeNet server. For P-1, the best B2 is chosen when the worktodo.txt line specifies the trial factoring depth. For example, "Pminus1=1,2,20000003,-1,500000,0,70" chooses the best B2 bound for B1=500000 given that M20000003 has been trial factored to 2^70.