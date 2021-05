Pentathlon 2021: Wettbewerb ist in vollem Gange

Wie ange­kün­digt ist der Pent­ath­lon 2021 heu­te offi­zi­ell gestar­tet. Doch obwohl es gera­de erst los­ge­gan­gen ist mit dem Mara­thon – übri­gens mit einem blitz­saube­ren Start unse­res Teams auf Platz 1 – und damit erst eine von ins­ge­samt fünf Dis­zi­pli­nen lau­fen, sind bereits wei­te­re Pro­jek­te angekündigt:

05.05.2021 — 19.05.2021 : Mara­thon (SiDock@home) via CPU

06.05.2021 — 07.05.2021 : 1. Wurf Speer­wer­fen (WCG/MIP) via CPU

08.05.2021 — 09.05.2021 : 2. Wurf Speer­wer­fen (WCG/MIP) via CPU VORSICHT! Die­sen Wurf las­sen wir aus

08.05.2021 — 13.05.2021 : Stadt­lauf (Prime­grid) via GPU

Es geht also schon mun­ter rund im Forum. Bun­ker müs­sen gefüllt und WUs vor­ge­rech­net wer­den, sodass zum Start hin bereits mög­lichst vie­le fer­tig berech­ne­te WUs hoch­ge­la­den wer­den können.

Wer das Team Pla­net 3DNow! dabei unter­stüt­zen möch­te, ist herz­lich ein­ge­la­den. Alles wei­te­re fin­det Ihr in den jewei­li­gen Threads im Forum.