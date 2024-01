Planet 3DNow! wünscht „Frohe Weihnachten”

Das Team von Pla¬≠net 3DNow! w√ľnscht allen Besu¬≠chern ein fro¬≠hes und besinn¬≠li¬≠ches Weih¬≠nachts¬≠fest 2023.

An die¬≠ser Stel¬≠le m√∂ch¬≠ten wir uns wie jedes Jahr bei den Lesern f√ľr Euer Ver¬≠trau¬≠en bedan¬≠ken. Eben¬≠so nat√ľr¬≠lich bei den zahl¬≠rei¬≠chen frei¬≠wil¬≠lig enga¬≠gier¬≠ten Team¬≠mit¬≠glie¬≠dern, die Pla¬≠net 3DNow! mit Leben erf√ľl¬≠len ‚ÄĒ auch wenn es die¬≠ses Jahr wie¬≠der etwas ruhi¬≠ger gewor¬≠den ist. Des¬≠halb vor allem einen Dank an die¬≠ser Stel¬≠le an alle, die mit ihren Bei¬≠tr√§¬≠gen unser Forum leben¬≠dig hal¬≠ten und mit Inhal¬≠ten f√ľl¬≠len und dadurch dazu bei¬≠tra¬≠gen. dass der gr√ľ¬≠ne Pla¬≠net wei¬≠ter existiert.

In die¬≠sem Sin¬≠ne ‚ÄĒ fro¬≠he Feiertage.

Euer Pla¬≠net 3DNow! ‚ÄĒ Team.