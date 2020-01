AMD Financial Analyst Day 2020 am 5. März

Auf der fir­men­ei­ge­nen “Inves­tor Relations”-Seite hat AMD den “Finan­ci­al Ana­lyst Day” für den 5. März um 22:00 Uhr (MEZ) ange­kün­digt. Nach­dem man bei AMD in den letz­ten Jah­ren rela­tiv weni­ge und nur bis maxi­mal 2021 gehen­de Road­maps gezeigt hat, dürf­te dies dann der Zeit­punkt sein, an dem man wie­der einen Aus­blick auf die nächs­ten drei Jah­re gibt.

Gegen­über den Finan­ci­al Ana­lyst Day von 2015 (3 1/2 Stun­den) und dem von 2017 (3 Stun­den) ist der am 5. März mit immer­hin stol­zen 5 Stun­den ange­setzt. Dies dürf­te einen Ein­druck geben, was AMD in Zukunft noch vor hat. Allein für 2020 ste­hen ja noch mit Zen 3 und RDNA2 zwei kom­plett neue Archi­tek­tu­ren bei CPUs und GPUs an. Und AMDs Pre­si­dent und CEO Dr. Lisa Su wur­de ja in der Ver­gan­gen­heit nicht müde zu beto­nen, dass man 2020 noch mehr Pro­duk­te als 2019 her­aus­brin­gen wird.

Ob der Finan­ci­al Ana­lyst Day 2020 von AMD wie­der in einem Live-Web­cast über­tra­gen wird, ist momen­tan noch nicht bekannt.