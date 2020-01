Chefentwickler für IBMs Power-Prozessoren wechselt zu AMD

Wie CRN berich­tet hat IBMs Chef­ent­wick­ler für die Power-Pro­zes­so­ren Joshua Fried­rich zu AMD gewech­selt und wird dort an der wei­te­ren Inte­gra­ti­on von CPU und GPU arbei­ten.

Laut sei­nem Lin­kedIn-Pro­fil ist er nach mehr als 20 Jah­ren bei IBM am Anfang die­sen Jah­res zu AMD gewech­selt und beklei­det dort die Rol­le eines Vize­prä­si­den­ten.

“Fried­rich, who had worked on IBM’s Power ser­ver pro­ces­sors for more than 20 years, is working under AMD CTO Mark Paper­mas­ter in the chipmaker’s engi­nee­ring orga­ni­za­ti­on and is “respon­si­ble for dri­ving [the company’s] inte­gra­ted CPU and GPU tech­no­lo­gy approach,” accord­ing to Prai­rie.”

Quel­le: AMD Hires IBM Power9 Dev Lead To Work On CPU-GPU Inte­gra­ti­on (CRN)