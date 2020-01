Dan McNamara wechselt von Intel zu AMD

Nazar Zai­di (Link­eIn) Seni­or vice pre­si­dent of Cores, Ser­ver SoC and Sys­tems IP Engi­nee­ring Ph.D. from the Uni­ver­si­ty of Texas at Aus­tin in elec­tri­cal engi­nee­ring

Andrej Zdrav­ko­vic (Lin­kedIn) Seni­or vice pre­si­dent of Soft­ware Deve­lop­ment Bache­lor and Mas­ter of Sci­ence degree in Elec­tri­cal Engi­nee­ring

Spen­cer Pan Seni­or vice pre­si­dent of Grea­ter Chi­na Sales and pre­si­dent of AMD Grea­ter Chi­na Bache­lor and Mas­ter degrees in elec­tro­nic engi­nee­ring

Jane Roney (Lin­kedIn) Seni­or vice pre­si­dent of Busi­ness Ope­ra­ti­ons Bache­lor of Sci­ence in phy­sics and math

Dani­el (Dan) McNa­ma­ra (Lin­kedIn) Seni­or vice pre­si­dent and gene­ral mana­ger, Ser­ver Busi­ness Unit Bache­lor and Mas­ter of Sci­ence degrees in elec­tri­cal engi­nee­ring