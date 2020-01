FreeCommander XE 2020 Build 810a

Der in der 32-Bit-Ver­si­on kos­ten­lo­se Free­Com­man­der ist eine leicht bedien­ba­re Alter­na­ti­ve zum Stan­dard-Datei­ma­na­ger von Win­dows. Das Pro­gramm hilft bei der täg­li­chen Arbeit mit Win­dows und bie­tet unter ande­rem Zwei­fens­ter­tech­nik (optio­nal auch ein Fens­ter) mit wahl­wei­se ver­ti­ka­ler oder hori­zon­ta­ler Tei­lung, Regis­ter­kar­ten (Tabs) für einen schnel­len Ord­ner­wech­sel, eine Favo­ri­ten­lis­te für Pro­gram­me und Ord­ner und optio­na­le Bau­man­sicht in jedem Fens­ter.

Chan­ge­log:

Important chan­ges and bug fixes in the release 810a com­pa­red to 810

- In dem Build wur­de ein Bug beho­ben: Absturz beim Spei­chern der Ein­stel­lun­gen, wenn nur ein Datei­fens­ter ist sicht­bar.